На ФАД «Кавказ» в Дагестане в аварии погибли трое

21 октября около 9 утра на 769 км федеральной автодороги «Кавказ» в Кизилюртовском районе произошла авария с участием четырех автомобилей, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Дагестана.

28-летний водитель из Хасавюртовского района, управляя «LADA Vesta», выехал на встречную полосу и столкнулся с «LADA Kalina», «Toyota Land Cruiser Prado» и «ВАЗ-21099». В результате происшествия на месте скончались 47-летний водитель «Лады Калины» и 73-летняя пассажирка из Махачкалы, еще одна женщина из того же автомобиля умерла в больнице через четыре часа. Трое других участников ДТП получили травмы и госпитализированы.

Госавтоинспекция МВД Дагестана проводит проверку обстоятельств аварии и выясняет личности пострадавших и водителей. Детали аварии пока уточняются.

Станислав Маслаков