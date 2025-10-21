Мишустин: бренд «Сделано в России» должны узнавать во всем мире

Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что бренд «Сделано в России» должен стать хорошо узнаваем в мире и ассоциировать у иностранных покупателей с высоким качеством. Речь идет о проекте по продвижению российских товаров на зарубежных рынках.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Для этого активно развиваем зарубежную инфраструктуру. Сегодня она включает десятки магазинов, которые работают в том числе онлайн, демонстрационные павильоны»,— сказал Михаил Мишустин на форуме «Сделано в России» (цитата по сайту правительства). Он уточнил, что павильоны проекта работают в шести странах — Китае, ОАЭ, Вьетнаме, Египте, Турции и Саудовской Аравии.

Как добавил премьер, второй год подряд проект «Сделано в России» проводит фестивали-ярмарки, на которых более 500 экспортеров заключили контракты более чем на 14 млрд руб. Он также сказал, что за последние шесть лет власти России поддержали более 5 тыс. российских компаний.