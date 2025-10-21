Госдума отклонила проект о бесплатном обучении участников СВО в вузах

Госдума отклонила законопроект о предоставлении участникам СВО возможности учиться в вузах бесплатно. Проект поправок в закон «Об образовании» предполагал, что военнослужащие, их дети и супруги могут учиться по договору об оказании платных образовательных услуг, но без взимания с них платы.

Документ на рассмотрение внесли в 2024 году депутаты СРЗП во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

Сейчас в российских вузах для участников СВО и членов их семей действует специальная квота на поступление. В сентябре министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщал, что по этой квоте в 2025 году в вузы поступили 28,7 тыс. человек (всего было выделено 50 тыс. льготных мест).

В августе председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) внесла на рассмотрение законопроект о праве жен погибших участников СВО на получение бесплатного высшего образования. В конце июня омбудсмен Татьяна Москалькова предложила дать участникам СВО право на бесплатное второе среднее специальное образование. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме.

