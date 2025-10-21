Верховный суд РФ отменил решение о постановке на учет пермского школьника из-за драки

Судебная коллегия по административным делам Верховного суда РФ рассмотрела апелляцию жительницы Пермского края, добивавшейся снятия с профилактического учета ее сына. Поводом для постановки на учет стал конфликт в раздевалке школы, в ходе которого произошла драка между двумя несовершеннолетними учениками. В тот же день сын истицы принес извинения пострадавшему, однако инспектор по делам несовершеннолетних оформила на него учетно-профилактическую карточку. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Верховый суд отметил, что профилактика правонарушений несовершеннолетних основывается «на принципах гуманного обращения с подростками, поддержки семьи и индивидуального подхода к детям». При этом до конфликта в школьной раздевалке подросток не был замечен в ненадлежащем поведении, в школе ему выдали положительную характеристику. «Проверка инспектором по делам несовершеннолетних проведена неполно, не учтены фактические обстоятельства конфликта между детьми и данные о личности школьника», — уточняется в определении.

В итоге судебная коллегия по административным делам ВС определила отменить апелляционное и кассационное определения и оставить в силе решение районного суда Перми, то есть снять подростка с учета в полиции.