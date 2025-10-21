Вымогательство не лечится

Как стало известно “Ъ”, раненный на СВО заключенный провернул целую серию махинаций в подмосковной больнице, где проходил лечение. Пострадали от него другие раненые бойцы, у которых он похитил несколько миллионов рублей, полученных за пролитую на передовой кровь. С учетом ранее назначенного срока за убийство фигурант проведет 20 лет в колонии строгого режима. Его ранее не судимый брат, выступавший соучастником преступлений, получил десятку. Выслушав приговор, родственники сообщили, что хотят отправиться на войну уже вдвоем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ Фото: Елена Горбачева, Коммерсантъ

Главным фигурантом уголовного дела стал Иван Кудряшов, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за мошенничество и убийство (ст. 159, 105 УК РФ). Последнее он совершил в мордовской колонии, забив железной трубой заключенного из-за мобильного телефона. Из полученных в итоге 18 лет строгого режима Иван Кудряшов не досидел 13, заключив в октябре 2023 года контракт с Минобороны на участие в СВО. Правда, уже весной следующего года фигурант с тяжелым ранением оказался в военном госпитале, откуда в апреле был переведен в Подмосковье, в Одинцовскую областную больницу, где до июля проходил лечение с другими пострадавшими в ходе боевых действий.

Как установило следствие, а затем и Одинцовский гарнизонный военный суд, первой жертвой Ивана Кудряшова стал его товарищ по палате. Фигурант попросил у раненого бойца в долг 300 тыс. руб. Последний настолько доверял товарищу по оружию, что, отправив деньги, показал пин-коды, обеспечивавшие доступ как в сам телефон, так и в банковское приложение. Воспользовавшись тем, что сосед уснул, Иван Кудряшов в несколько приемов перевел с его счета на свой 970 тыс. руб.

Легко получив больше 1 млн руб., фигурант, как говорится в обвинительном заключении, решил и дальше похищать выплаченные другим военнослужащим в связи с ранением деньги, на этот раз выдавая себя за сотрудника военной полиции.

Представившись стражем порядка, Иван Кудряшов сообщил одному из военных, что его подозревают в незаконных финансовых операциях, и изъял для проверки его мобильник с паролями. С его помощью фигурант дважды перевел себе 150 тыс. руб., а затем вернул телефон владельцу, сообщив, что информация в его отношении не подтвердилась.

Затем Иван Кудряшов, его брат Александр и еще один их сообщник, переодевшись в форму и для «создания видимости принадлежности к правоохранительным органам» имея стартовые пистолеты в кобурах, подъехали к больнице на арендованной машине и стали ждать, когда появится кто-то из военных, проходящих в ней лечение. Одного, представившись полицией, поместили на переднее сиденье автомобиля и сообщили, что проводят оперативно-разыскные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков и финансированию ВСУ.

Потерпевший, на которого было оказано психологическое давление, перевел им половину из 3 млн руб., полученных за ранение.

А его жена, которой обещали не сажать мужа, передала еще 3,7 млн руб.

По аналогичной схеме они запугали семью еще одного военнослужащего, который отдал им не только все свои деньги, но даже обручальное кольцо.

Задержали фигурантов после того, как они отправились пропивать награбленное в бар «От заката до рассвета». Попойка завершилась скандалом и дракой, в которой пострадал мужчина, пытавшийся их унять.

В итоге братьев Кудряшовых в зависимости от роли каждого из них обвинили в нескольких эпизодах мошенничества (ст. 159 УК РФ), вымогательстве (ст. 163 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) в ходе драки. Ивану Кудряшову также инкриминировали ст. 337 УК РФ, так как после завершения лечения он «самовольно без уважительных причин не явился на службу», став «проводить время по своему усмотрению вплоть до момента его задержания».

Вынося приговор, гарнизонный суд признал смягчающим обстоятельством то, что подсудимые частично признали свою вину и воспитывались в многодетной семье. Было учтено, что Иван Кудряшов добровольно поступил на военную службу и был ранен. Сейчас он снова хочет служить в зоне СВО, отмечено в судебном решении. Подписаться на участие в спецоперации решил и его брат. Последнему суд назначил десятилетний срок, а вот Иван Кудряшов с учетом неотбытого срока должен провести в колонии строгого режима 20 лет, а также вместе с родственником возместить ущерб, нанесенный потерпевшим.

Николай Сергеев