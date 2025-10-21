Стилиста Янковскую перевели в СИЗО по делу о мошенничестве

Гагаринский районный суд Москвы ужесточил меру пресечения и арестовал на шесть месяцев стилиста Эльвиру Янковскую, обвиняемую в мошенничестве. Ранее она находилась под подпиской о невыезде. Об этом сообщило «РИА Новости».

Причиной для отправки в СИЗО стало прошедшее 1 октября заседание, на которое не пришла ни обвиняемая, ни ее адвокаты. Также правоохранители сообщили, что госпожа Янковская покидала страну в нарушение подписки о невыезде. Об этом она сообщала сама в Telegram-канале.

Эльвира Янковская в ходе заседания сказала, что отказалась давать подписку, которую у нее брали в мае 2025 года. Ее адвокат пояснил, что подзащитная брала подписку в ноябре 2023 года, и такую меру пресечения не могут избирать дважды.

Стилиста обвиняют в продаже реплик люксовых брендов под видом оригинала. По версии следствия, госпожа Янковская предложила Валерии Чекалиной (блогер Лерчек) привезти из-за рубежа брендовую одежду и аксессуары по цене ниже рыночной. Лерчек пользовалась услугами стилиста на протяжении полутора лет и лишь затем узнала, что товар был подделкой. Правоохранители выяснили, что реплики покупались на рынке «Садовод» и в торговых центрах «Люблино» и «Дубровка».

Эльвира Янковская отрицает вину и отказывается от дачи показаний. Она утверждает, что ее оговорили, а Валерия Чекалина пыталась с помощью этого дела привлечь к себе внимание.

Никита Черненко