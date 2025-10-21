Импорт ноутбуков не прогружается в России

Импорт китайских ноутбуков и планшетов сократился на треть, такие цифры за три квартала 2025-го приводит Госстат КНР. Всего с января по сентябрь в Россию ввезли меньше 2,5 млн портативных устройств. В денежном выражении объем импорта оценили в $621 млн.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев такое падение считает логичным: «Есть фактор санкций. Наши компании-импортеры регулярно попадают под ограничения, и такие цифры могут быть связаны с перенастройкой каналов, причем не только логистических, но и информационных, и административных. Мы как ассоциация стараемся договориться с Федеральной таможенной службой, чтобы информацию об импорте занести в закрытую зону и чтобы наш бизнес не попадал под международные санкции. То есть новые маршруты поставок могут идти через юрисдикции, через которые осуществляется финансирование. Как правило, изменения все-таки более плавно происходят. Если что-то резкое, значит, какой-то официальный канал попал под санкции, и идет перенастройка».

В сентябре объем импорта по отношению к августу также сократился, на 11% в штуках. Впрочем, и сезон высокого спроса на технику пока не начался, отметил IT-эксперт Кирилл Ситнов: «Почему мы сейчас пока этого сокращения не замечаем? Скорее всего, это связано с тем, что если мы говорим про офлайн-ритейлеров, то есть "М.Видео", DNC, "Эльдорадо", то у них наверняка достаточно богатые складские запасы. Возможно, пока просто некоторое затишье перед новогодними праздниками. Вскоре можно ждать скидок, распродаж по типу 11.11, и поэтому сейчас спрос немножко снизился. Поскольку склады не опустошаются, и завоз был немножко уменьшен. Возможно, параллельный импорт начал проникать и к ритейлерам в том числе, потому что им сейчас все сложнее соревноваться с маркетплейсами. Кроме того, онлайн-площадки меньше выплачивают налогов, таможенных пошлин. Что касается российских аналогов, то именно сборкой в России пока занимается компания "Аквариус". И материнские платы там собирают, и компьютеры, и пластик отливают. Но, опять-таки, они используют иностранное "железо", то есть в любом случае им нужны процессоры, графические чипы и так далее. Так что альтернатива, помимо китайских ноутбуков, — это параллельный импорт, допустим, через тот же самый Казахстан, в том числе и "серый". Но это в основном будет все видно только на маркетплейсах».

По данным китайского Госстата, за первые три квартала больше всего ноутбуков и планшетов страна отправила в США, Японию, Нидерланды, Германию и Индию. Россия по объему поставок находится лишь на 20-м месте.

Ульяна Горелова