Жителя Ставрополья заподозрили в финансировании экстремистской организации
В отношении жителя Ставропольского края возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Оперативники установили, что подозреваемый перевел деньги на счет некоммерческой организации, признанной экстремистской в России, тем самым профинансировав ее деятельность.
В настоящее время идет сбор доказательств по делу.