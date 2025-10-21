Жителя Ставрополья заподозрили в финансировании экстремистской организации

В отношении жителя Ставропольского края возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Оперативники установили, что подозреваемый перевел деньги на счет некоммерческой организации, признанной экстремистской в России, тем самым профинансировав ее деятельность.

В настоящее время идет сбор доказательств по делу.

Наталья Белоштейн