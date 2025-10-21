Т-Банк запустил аналитический консалтинг для крупного и среднего бизнеса. Сервис предлагает исследования на основе обезличенных данных по трансакциям более 52 млн физлиц, 1,5 млн юрлиц и данных чеков. Основная аудитория — розничный бизнес и производители товаров и услуг широкого спроса. В отличие от классических консалтинговых агентств, банки могут предложить бизнесу намного больший объем данных, качественную репрезентативность выборки, высокую скорость проведения таких исследований и возможность оперативного принятия решений на базе полученной информации.

«МегаФон» ускорил доступ пользователей к интернет-ресурсам с помощью российских разработок. Оператор внедрил на своей сети комплексы CGNAT отечественного производства. Это повысило надежность сети и ускорило доступ пользователей к интернет-ресурсам. В отличие от используемого оборудования иностранных производителей, платформы CGNAT российских компаний RDP и NFWare представляют собой программный продукт, работающий как на физических, так и на виртуальных серверах. Это позволяет легче и менее затратно масштабировать сетевую инфраструктуру оператора под рост трафика.

ЦИАН запустил автоматическую конвертацию расписок в российские акции. Речь идет о бумагах Cian PLC — бывшей головной компании сервиса объявлений о недвижимости, которая перерегистрировалась в России как МКАО «ЦН». Расписки будут конвертированы в соотношении 1:1. В будущем те бумаги, которые хранятся в зарубежных депозитариях, подвергнутся принудительной конвертации.