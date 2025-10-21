Дагестан занял второе место по недоступности жилья в России

Республика Дагестан вошла в тройку российских регионов с самым недоступным жильем, уступив только Республике Крым, сообщает сообщает пресс-служба информационного агентства «Движение.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Покупка квартиры в Дагестане требует потратить зарплату за 19 лет при медианной зарплате 35 тыс. руб. и средневзвешенной стоимости квартиры 7,9 млн руб. Более доступным жилье остается в Карачаево-Черкесии, где потребуется отдать зарплату за 12 лет и 10 месяцев (медианная зарплата 37,8 тыс. руб., средняя стоимость квартиры 5,8 млн руб.), и в Ставропольском крае с необходимостью копить 11 лет (медианная зарплата 44,7 тыс. руб., стоимость жилья 5,9 млн руб.).

В Северной Осетии на покупку квартиры нужно отдать зарплату за 15 лет и 5 месяцев, с медианным доходом в 37 тыс. руб. и средним ценником 6,8 млн руб. В других регионах Северного Кавказа — Кабардино-Балкарии и Ингушетии — на доступность жилья влияют схожие высокие цены при сравнительно низких доходах. Так, в Кабардино-Балкарии покупка жилья требует заработка за 10 лет и 7 месяцев, а в Ингушетии — почти 10 лет при медианных зарплатах порядка 32-38 тыс. руб. и средней цене с 3,8 до 4,8 млн руб.

Самое недоступное жилье оказалось в Республике Крым, где нужно откладывать зарплату почти 20 лет — стоимость жилья достигает 10 млн рублей при средней зарплате 44 тыс. руб. В Москве покупка квартиры обойдется в зарплату за 17 лет и 2 месяца при медианном доходе 110 тыс. руб. и средней цене квартиры 22,7 млн руб.

Среди российских регионов большинство требует от 10 до 16 годовых зарплат на покупку жилья — это касается 27 субъектов РФ. Более доступное жилье наблюдается в Якутии, Югре, Магаданской и Мурманской областях, где стоимость квартиры сопоставима с доходами за 56 лет.

При этом в Дагестане существует проблема с долгостроями, поскольку по данным на август 2025 года на рынке находится 1,1 млн кв. м строящегося жилья, из них распродано лишь около 32%, что означает высокий риск переизбытка предложения и затягивание сроков сдачи жилья. По данным ЕРЗ.РФ, 100% многоквартирных домов, строящихся в Дагестане в 2025 году, будут введены с задержками, средний срок которых достигает 48,3 месяцев — самый высокий показатель в России. Ситуация усугубляется низкой доступностью ипотеки: кредит на покупку жилья могут получить и обслуживать менее 4% семей в республике, что связано с низкой платежеспособностью населения и высоким уровнем безработицы в регионе. Средний платеж по ипотеке, допустимый для жителей Дагестана, составляет порядка 73,6 тыс. рублей в месяц, что приемлемо для очень ограниченного круга граждан.

Станислав Маслаков