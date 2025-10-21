На Урале возбудили уголовное дело из-за массового мора рыбы в реке Иса

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) прокуратура провела проверку по факту массового мора рыбы на реке Иса, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Проведение надзорных мероприятий инициировали после публикаций в СМИ о гибели рыбы в этом районе.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Специалисты обследовали акваторию реки Иса и зафиксировали высокую концентрацию загрязняющих веществ: аммоний-ионов и нитрит-ионов. Это привело к гибели более 37,4 тысячи рыб общей массой свыше 1,3 тонны. Ущерб животному миру оценили более чем в 5,6 млн руб.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных). Расследование находится под контролем прокуратуры.

Полина Бабинцева