Стрелка взяли за «Манхэттен»

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении Амирхана Юсупова, обвиняемого в вооруженном нападении на двух мужчин осенью 2022 года в бизнес-центре «Манхэттен». По предварительным данным, он открыл стрельбу для устрашения. Свою вину Амирхан Юсупов не признает. Его подельник находится в розыске.



Фото: Суды Свердловской области

Фото: Суды Свердловской области

О завершении расследования уголовного дела Амирхана Юсупова по ч.3 ст.30, пп. «а», «е», «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору) сообщила прокуратура Свердловской области. Обвинительное заключение уже подписано, материалы дела будут переданы в Кировский районный суд Екатеринбурга.

По версии обвинения, Амирхан Юсупов и его подельник (его имя не уточняется) вооружились двуствольным охотничьим ружьем и пока неустановленным огнестрельным оружием и ночью 25 ноября 2022 года зашли в холл первого этажа бизнес-центра «Манхэттен». Там они встретили двух мужчин, стоявших за стойкой администратора, и решили, что те препятствуют «обеспечению пропускного режима и охраны указанного бизнес-центра».

Тогда подельник Амирхана Юсупова открыл стрельбу. Сначала он попал одной из жертв в правое плечо и голову, а затем, перезарядив ружье, еще и в ногу. Амирхан Юсупов, тем временем, три раза выстрелил в спину второй жертве.

После стрельбы фигуранты ушли из БЦ.

В прокуратуре отметили, что спасти жизни раненных удалось в связи с оказанием им своевременной медицинской помощи. В результате нападения один потерпевший получил ранения лица, оцененные, как тяжкий вред здоровью, второй — поверхностные раны грудной клетки.

Амирхан Юсупов был задержан сотрудниками ФСБ 10 июня в Чечне. Вину он не признал. Ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Материалы уголовного дела в отношении соучастника преступления выделены в отдельное производство, он объявлен в федеральный розыск. По предварительным данным, стрельбу они открыли для устрашения.

Ранее «Манхэттен» оказался в эпицентре борьбы между двумя управляющими компаниями (которые занимаются ведением и эксплуатацией объекта, выстраиванием отношений с арендаторами) — УК «Кировская» и УК «Аурус».

УК «Кировская» была учреждена 18 марта 2021 года. Согласно данным kartoteka.ru, владельцем 49% в ней является ее директор Михаил Ярошевский. Ранее он был директором ООО «Комплексные сервисные решения» (КСР), которое управляло БЦ «Манхэттен» до 30 апреля 2021 года. До КСР Михаил Ярошевский возглавлял уже ликвидированное ООО «УК “Дом сервиса”», название которого на английском звучит как «liability company AVS Group Service». Эта компания и управляла «Манхэттеном» с момента его сдачи в эксплуатацию в феврале 2012 года.

Борьба между двумя УК началась в 2021 году. 1 апреля 2021 года собственники и арендаторы помещений «Манхэттена» получили сообщение за подписью директора КСР Яны Климанской, что с 1 мая 2021 года управляющей организацией станет УК «Аурус».

В 2022 году УК «Кировская» сообщила о рейдерском захвате бизнес-центра «Манхэттен», в котором якобы участвовали 30 человек. «Зашли в наш деловой комплекс, нейтрализовали нескольких сотрудников охранного предприятия и незаконно установили контроль над комнатой охраны и техническими помещениями»,— говорилось тогда в сообщении. Представители УК «Кировская» заявили, что никаких законных оснований на присутствие «Ауруса» в БЦ нет, и вызвали полицию. Сейчас управлением БЦ «Манхэттен» занимается УК «Кировская».

Ранее сообщалось, что активное участие в борьбе за «Манхэттен» со стороны «Ауруса» принимал «смотрящий» за Свердловской областью Марсель Гасанов.

Сейчас его судят в Свердловском облсуде по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и по ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением), ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза применения насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Артем Путилов