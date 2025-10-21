Праздники проведут в разъездах

Спрос на отели Золотого кольца на ноябрьские праздники вырос на 90%, данные сервиса «Островок» приводит ТАСС. Самыми популярными направлениями стали Суздаль и Владимир: там количество бронирований увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом. Значительный рост также показали Ярославль и Кострома — около 80% и 60% соответственно. Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах на праздники составила 5,5 тыс. руб.

Популярность внутренних направлений и правда растет, но все же наибольший рост спроса показывают зарубежные, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Если сравнивать год к году, на самом деле внутренние путешествия показывают органичный, но не очень динамичный рост — всего 5-6%. Гораздо больший рост на эти ноябрьские праздники показывают международные путешествия — это плюс 21%. На некоторые направления спрос вырос в разы, например, на Вьетнам. Это связано с крепким рублем, большей транспортной доступностью и возвращением отложенного спроса.

Но в абсолютном количестве внутренний туризм в три раза превышает количество поездок за границу. Рост числа путешествий по городам Золотого кольца свидетельствует об удобстве для туристов: они могут выбирать непродолжительные туры. Кстати, большой плюс — это транспортная доступность, так как большинство туристов предпочитают свой личный автомобиль: доля автопутешествий по России в этом году выросла на 5% и достигла 55%. В этом году мы еще отметили, что стала более востребована именно аренда объектов жилья: в этом сегменте мы фиксируем рост в 30-40%.

Если смотреть на ноябрьские праздники, то, конечно, в лидерах Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Нижний Новгород и другая география путешествий, так как многие выбирают направления рядом со своим домом. Как правило, средняя продолжительность поездок на ноябрьские праздники — три-четыре дня. Но часть туристов берут дополнительные дни отпуска и делают полноценные недельные или десятидневные туры».

По данным сервиса «Островок», чаще всего туристы бронируют апартаменты, на них приходится более четверти всех продаж. Около 20% — это отели без звезд. А меньше всего бронирований в пятизвездных гостиницах — всего 3%. Ассортимент туров по Золотому кольцу широкий, но определиться лучше в ближайшее время, говорит генеральный директор туристической фирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин: «Очень большое разнообразие маршрутов.

В Золотое кольцо входит от восьми до девяти городов, как считать, при этом в комбинации это дает 50-60 маршрутов.

Начинаем с любой точки: Владимир, Суздаль или, наоборот, Ярославль. Туры получаются совсем недорогие. Фактически платим только за проживание в отелях, музейную и ресторанную составляющую. Средний тур, если вы едете с организованной группой в автобусе, обойдется в 22-25 тыс. руб. за три дня.

Если говорить о динамике по сравнению с прошлым годом, в этом году появился дополнительный выходной, соответственно, это добавляет примерно треть потока. Наверное, я не подтверждаю данных о почти двукратном росте, но у нас на эти даты он составил действительно где-то 40-50%. Средняя стоимость отеля — в районе 12 тыс. руб. за двухместный номер. Если брать частное жилье, можно найти дешевле, — 5-7 тыс. руб. за квартиру или апартаменты.

Обычно события развиваются так: когда заканчиваются отели, туристы начинают бронировать частное размещение. Не только потому, что это дешевле, но потому, что, скажем, в Суздале номера в отелях быстро заканчиваются. Место популярное, гостиниц, наверное, не хватает, а новые строить затруднительно из-за особого статуса этого города. Предполагаем, что все локации будут заполнены, и отельные, и частный сектор. Места еще есть, но я призывал бы туристов поторопиться, поскольку мы ожидаем, что в течение буквально этой недели основные приемлемые для путешественников варианты будут разобраны».

В то же время Ассоциация туроператоров России сообщает, что туры по России популярнее не становятся. Объем бронирований на ноябрьские праздники либо сравним с прошлогодним, либо ниже на 20%.

