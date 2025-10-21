В прокуратуру Оренбуржья по «горячей линии» поступило 1160 обращений насчет отопления

По «горячей линии», организованной органами прокуратуры Оренбургской области, с 8 октября принято 1160 обращений о неполадках с отоплением. Прокуратура организовывает проверочные мероприятия по каждому обращению. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В рамках проведенных мероприятий в сфере подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, жилищного фонда и социальной сферы к отопительному периоду пресечено более 330 нарушений закона. В нормативное состояние приведено порядка 80 км инженерно-коммунальных сетей (включая 6 км тепловых сетей). Также восстановлена работоспособность двух котельных, обеспечена работоспособность резервно-топливного хозяйства теплоснабжающих организаций.

До одного из муниципалитетов из регионального бюджета доведено финансирование на реконструкцию котельной в размере 110 млн руб.

В суды направлен 81 иск в адрес органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций. Внесено 86 представлений, по результатам рассмотрения которых 48 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. 15 лиц привлечены к административной ответственности, а 27 лиц предостережены о недопустимости нарушений закона.

В результате прокурорского вмешательства защищены права свыше 3,1 тыс. граждан.

Руфия Кутляева