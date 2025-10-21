Фестиваль медиаискусства Intervals-2026 пройдет в Нижнем Новгороде 23-26 апреля
Международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде 23-26 апреля 2026 года, сообщили организаторы в соцсетях. Мероприятие состоится в городе в девятый раз.
Фестиваль медиаискусства Intervals-2025
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Тема будущего фестиваля — «Знак / Символ». За четыре дня (с четверга по воскресенье) нижегородцы и гости города смогут посетить мультимедийную выставку, аудиовизуальные перформансы, образовательную программу и музыкальные выступления. Подробности появятся позже.
Фестиваль Intervals проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года. Организатором выступает студия dreamlaser при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».