Фестиваль медиаискусства Intervals-2026 пройдет в Нижнем Новгороде 23-26 апреля

Международный фестиваль медиаискусства Intervals пройдет в Нижнем Новгороде 23-26 апреля 2026 года, сообщили организаторы в соцсетях. Мероприятие состоится в городе в девятый раз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль медиаискусства Intervals-2025

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фестиваль медиаискусства Intervals-2025

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Тема будущего фестиваля — «Знак / Символ». За четыре дня (с четверга по воскресенье) нижегородцы и гости города смогут посетить мультимедийную выставку, аудиовизуальные перформансы, образовательную программу и музыкальные выступления. Подробности появятся позже.

Фестиваль Intervals проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года. Организатором выступает студия dreamlaser при поддержке правительства Нижегородской области и АНО «Центр 800».

Елена Ковалева