В Дагестане создадут природный заказник «Рубасский» более чем на 900 га

В Дагестане завершают создание природного заказника «Рубасский» площадью более 900 гектаров, объединяющего территории Дербентского, Сулейман-Стальского и Табасаранского районов. Об этом 20 октября 2025 года сообщил министр природных ресурсов и экологии республики Ратмир Расулов в своем Telegram-канале.

Новый заказник охватит уникальное урочище Шур-дере в южных предгорьях Дагестана и прилегающие земли. Проект предусматривает две основные территории: кластер «Чарадере» площадью около 58,4 млн квадратных метров и кластер «Шурдере» площадью около 36,4 млн квадратных метров.

Главной целью создания «Рубасского» является сохранение редких аридных степных и пустынных ландшафтов, а также защита редких и исчезающих видов флоры и фауны, включенных в Красные книги различного уровня. Ученые уже выявили более 440 видов сосудистых растений и свыше 250 видов позвоночных животных на территории заказника.

Проект получил поддержку ведущих ученых и природозащитников, что подтверждает его значимость для сохранения биоразнообразия региона. Работа по созданию заказника ведется в рамках системного расширения сети особо охраняемых природных территорий Дагестана и должна завершиться до конца 2025 года.

Станислав Маслаков