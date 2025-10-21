Мишустин: в режиме самозанятости не должно быть злоупотреблений

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал «закрывать лазейки» в регулировании рынка труда. По его словам, очень важно, чтобы при применении режима самозанятости не было злоупотреблений.

«Надо также закрывать лазейки в регулировании рынка труда. Чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование»,— сказал Михаил Мишустин на сессии о повышении эффективности экономики (цитата по сайту правительства).

Премьер также сообщил, что действие специального режима самозанятости «продолжается».

Режим самозанятости ввели в 2019 году на срок до конца 2028-го. В начале октября Совфед предложил отменить его в 2026-м. Специальный режим позволяет самозанятым платить налоги в размере не более 6% от дохода.