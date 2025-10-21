Облсуд узаконил штраф жительнице Тольятти за фиктивную регистрацию мигрантов

В Тольятти вступил в силу приговор по делу о фиктивной регистрации иностранных граждан в России. Самарский областной суд оставил в силе решение первой инстанции в отношении местной жительницы, которая обвинялась по ст. 322.3 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следствие установило, что осужденная предоставила в миграционный отдел ложные сведения о мигрантах, которым не собиралась предоставлять жилье. В связи с этим Центральный районный суд Тольятти назначил ей штраф в размере 105 тыс. руб.

Адвокат осужденной пытался оспорить приговор, ссылаясь на ее признательные показания, но Самарский областной суд отклонил апелляцию, оставив решение без изменений.

Георгий Портнов