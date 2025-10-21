На агропредприятиях «Продимекс» в Воронежской области сахарная свекла убрана с 67% площади

На предприятиях «Продимекс Агро», входящих в ГК «Продимекс», по причине осадков уборку сахарной свеклы пришлось приостанавливать, рассказали в компании. Сейчас свеклы убрана с 67% площади, средняя урожайность составляет около 400 ц/га, а средняя сахаристость — 17%. Специалисты «Продимекс» оценивают результат как хороший.

Фото: ГК Продимекс

Погодные условия повлияли на вывоз сладких корнеплодов незначительно. «Ежегодно в середине октября идут осадки, что затрудняет копку и транспортировку сахарной свеклы с полей. Учитывая это, мы заранее накапливаем свеклу на перевалочных площадках, и тем самым ежедневно выполняем квоты для сахарных заводов. Температура в регионе в настоящее время менее 15 С°, это положительно сказывается на хранении корнеплодов в кагатах на полях», — рассказал главный агроном филиала «Елань-Агро» Евгений Щеглов. По его словам, копку сахарной свеклы планируется завершить к концу октября.

Хозяйства «Продимекс» в регионе в этом году получили хороший урожай зерновых, особенно по озимой пшенице. Хотя изначально специалистов тревожило то, что семена засевались в сухую почву. В зиму пшеница уходила в фазе шильца, а весной даже обсуждалась тема возможного пересева. Но ранняя весна в этом году и правильные подкормки заложили серьезный потенциал для урожая.

Посевы сои убраны на 98%, подсолнечника на 84%, их уборка проходит без осложнений.

Полевые работы продолжаются. Идет копка и вывоз сахарной свеклы, подходит к концу уборка масличных и зернобобовых культур. Сев озимых завершен на 98% площадей. Посевная кампания проходила в благоприятных для сева условиях и строгом соответствии с запланированными сроками. Выпадение осадков пришлось на момент окончания сева, что скажется самым благоприятным образом на прорастании пшеницы. Специалисты агрохозяйств подчеркивают, что в процессе высева были задействованы высокопроизводительные сеялки отечественного производства.

Почвоподготовка под культуры 2026 года проводится согласно плану: основная обработка почвы под сахарную свеклу завершена на 100% площади, продолжается обработка почвы под сою и яровые.

Агропредприятия «Продимекс», начиная с 2021 года, увеличивают объемы внесения в почву дефеката, что способствует снижению кислотности почвы и сохранению ее плодородных свойств. В этом году внесено 98 тыс. тонн, что составляет около 90% от запланированного объема.

В текущем году агропредприятия «Продимекс» в Воронежской области активно работали и над вводом залежных земель в оборот. Для корчевания и мульчирования древесно-кустарниковой растительности хозяйства используют разные виды техники, затем проводится почвообработка, и участки вводятся в пашню.

«Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.