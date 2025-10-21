Гробница Тутанхамона оказалась под угрозой разрушения

Ученые Каирского университета обнаружили в гробнице фараона Тутанхамона множество трещин, которые могут привести к обрушению стен и потолка сооружения. Кроме того, как указывают исследователи, в гробнице растет уровень влажности, из-за чего там размножается грибок. Он въедается в стены, повреждая бесценные росписи. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Большая трещина, по данным ученых, проходит по потолку передней комнаты и погребальной камеры и вместе с более мелкими трещинами образует целую сеть. Через них просачивается дождевая вода. Кроме того, гробницы регулярно страдают от наводнений, вызванных сильными дождями.

Поскольку гробница высечена в глинистом сланце, который имеет свойство расширяться и сжиматься при изменении уровня влажности, распространение влаги внутри гробницы создает серьезную опасность обрушения. Правда, ученые уточняют, что сооружение «не разрушится прямо в ближайшее время», но она не сможет сохраниться на такой срок, на какой могла бы при благоприятных условиях.

Гробница фараона Тутанхамона в Долине царей в Египте была обнаружена в ходе раскопок в 1922 году. Ее открытие стало одним из важнейших событий в археологии и египтологии. Возраст гробницы превышает 3,3 тыс. лет.

Алена Миклашевская