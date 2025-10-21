В Кисловодске судят 63-летнюю лже-жертву чернобыльской аварии

В Кисловодске 63-летнюю местную жительницу обвиняют в мошенничестве при получении выплат по подложной справке о радиационном облучении, сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Женщина приобрела фальшивый документ, подтверждающий получение дозы гамма-излучения во время ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1987 году. В 2009 году она предоставила этот липовый документ в администрацию города, оформила удостоверение и начала получать льготы и денежные выплаты. За тринадцать лет, с августа 2009 по апрель 2022 года, женщина незаконно получила более 2,8 млн руб.

Раскрытие дела стало результатом проверки прокурорских органов Ставропольского края, после чего прокуратура утвердила обвинительное заключение, а материалы направили в Кисловодский городской суд для рассмотрения по существу. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы по части 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).

Станислав Маслаков