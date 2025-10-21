Власти Екатеринбурга призвали Минобороны обновить ветхие сети 19 военгородка

Министерство обороны РФ должно обновить сети на территории 19 военного городка на территории Екатеринбурга и подготовить документацию для их передачи в муниципальную собственность, призвал депутат Александр Колесников («Единая Россия»; ЕР) на совместном заседании думских комиссий по городскому хозяйству и землепользованию. Парламентарий озвучил инициативу после слов директор департамента ЖКХ мэрии Александра Брагина, что «сети практически никогда не ремонтировались». «Им под 50 лет, аварийность очень большая, военные своими силами затыкают эти дыры. При передаче в муниципальную собственность нам придется тратить очень большие деньги для полной перекладки этих сетей»,— пояснил чиновник.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Брагин добавил, что Министерство обороны ранее предлагало передать сети в собственность мэрии без документов, однако городские власти призвали его провести инвентаризацию. «Это сети закрытого городка. Там мало кто знает, где эти сети положены»,— пояснил он.

Депутаты усомнились, что мэрия сможет в ближайшее время возобновить передачу сетей в муниципальную собственность. «Военные ничего делать не будут там: и документы не подготовят, и не найдут. Должна исходить инициатива от города, чтобы мы их подвигали или помогали делать, чтобы двигать процесс»,— призвал депутат Дмитрий Сергин (ЕР).

Александр Колесников подчеркнул, что администрация регулярно приглашает представителей Министерства обороны на обсуждение вопроса. «Они просто ничего не делают. Вот у меня есть два дома, где проживают военные, они даже учет жилья у себя не могут нормально наладить. О чем вы говорите? Мы уже хапнули эту проблему, когда принимали сети РЖД, там было хоть что-то понятно, но тоже много засекреченного. Вы предлагаете, чтобы у города нецелевые растраты были, за счет бюджета города делать инвентаризацию? Это неправильно»,— сказал депутат.

19 военный городок Екатеринбурга расположен на территории микрорайона Вторчермет Чкаловского района, он является самостоятельным гарнизоном в Екатеринбургском гарнизоне. На его территории расположены военный клинический госпиталь № 354, поликлиника, штабной дом офицеров, детский сад, школа №84, детская школа искусств, церковь Дмитрия Донского, жилой сектор из нескольких домов. Строительство военного городка началось в 1949 году на окраине города и был окружен лесом.

