Перинатальный центр в Нижнекамске получит 62 млн рублей

Перинатальный центр в Нижнекамске оснастят новым оборудованием и мебелью на сумму 62 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава муниципального района Радмир Беляев.

Финансирование проекта обеспечено при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова и министерства здравоохранения республики. Из общей суммы 44 млн руб. направят на закупку современного медицинского оборудования, еще 18 млн — на приобретение мебели для помещений центра. Работы планируется завершить в ближайшее время.

Господин Беляев отметил, что Перинатальный центр имеет стратегическое значение для всего Закамья — здесь оказывают помощь роженицам не только из Нижнекамска, но и из соседних городов.

Анна Кайдалова