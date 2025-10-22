Откаты хороши к юбилею

21 октября в Ленинском райсуде Уфы в рамках уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева выступил гендиректор «Дортрансстроя», депутат Курултая республики Дмитрий Гилимьянов. По версии следствия, он передавал деньги для вице-премьера через ныне почившего министра транспорта региона Александра Клебанова. Последний, по словам, руководителя «Дортрансстроя», представил компании список дорожных подрядов, за которые требовались «откаты». Свидетель также пояснил, что объекты готовились к празднованию 450-летия Уфы.

Вчера в Ленинском районном суде Уфы заслушали показания четвертого свидетеля по делу экс-вице-премьера Башкирии Алана Марзаева. Им стал гендиректор ООО «Дортрансстрой», депутат Курултая Башкирии Дмитрий Гилимьянов.

Как сообщал «Ъ», Алану Марзаеву вменяется вымогательство и получение взяток от «Дортрансстроя». По версии следствия, будучи куратором транспортной отрасли в региональном правительстве, подсудимый потребовал от бенефициара компании Марата Латыпова взятки за участие в государственных подрядах на ремонт и строительство дорог. Всего, полагают в СКР, вице-премьер получил 37 млн руб.

Дмитрий Гилимьянов, являющийся гендиректором «Дортрансстроя» с 2017 года, рассказал, что знаком с подсудимым с 2019 года, когда Алан Марзаев возглавил Управление дорожного хозяйства Башкирии. Свидетель охарактеризовал его как хорошего руководителя и организатора, быстро вникающего в вопросы, даже не входящие в его компетенции.

В конце лета 2023 года, рассказал господин Гилимьянов, министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов (скончался весной этого года) попросил его организовать встречу с Маратом Латыповым. В ресторане «Терраса» в отеле Nesterov Plaza, где состоялась встреча, помимо главы минтранса, присутствовал Алан Марзаев. После разговора, отметил свидетель, Марат Латыпов вернулся в «удручающем» состоянии, а затем рассказал, что вице-премьер якобы потребовал «откатывать» 10% от суммы госконтрактов.

Марат Латыпов сначала отказывался соглашаться на условия чиновника. Однако Дмитрий Гилимьянов, отвечавший за оперативное руководство фирмой, убедил его в реальности угроз со стороны вице-премьера. Например, рассказал он суду, у «Дортрансстроя» могли появиться проблемы при приемке работ и финансировании уже полученных дорожно-строительных контрактов в условиях, когда до 99% выручки предприятия зависит от муниципальных и государственных подрядов.

Вскоре Дмитрий Гилимьянов, встретился с главой минтранса в его квартире. Александр Клебанов представил список из шести закупок на ремонт дорог в Уфе общей стоимостью более 561 млн руб. в рамках подготовки к 450-летию Уфы, которую курировал Алан Марзаев. Заказчиком работ выступало муниципальное управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений.

Со слов свидетеля, министр гарантировал «Дортрансстрою» победу в конкурсах на эти объекты, а взамен потребовал выплачивать «откаты», предназначенные для вице-премьера. Отвечая на вопросы защитника подсудимого, Дмитрий Гилимьянов отметил, что на победу в конкурсах могли претендовать и другие компании, а «Дортрансстрой» подавал заявки на участие в общем порядке. По данным конкурсных протоколов на сайте госзакупок, в двух из шести случаев «Дортрансстрой» был единственным участником процедур.

Откаты «Дортрансстрой» передавал шестью траншами от 5 млн до 10 млн руб. В апреле 2024 года топ-менеджеры компании практику взяток решили прекратить, а 8 июня, после обыска в доме у Марата Латыпова, они обратились в УФСБ. В тот же день Марат Латыпов и Дмитрий Гилимьянов были задержаны по подозрению в даче взяток, на следующий день им было предъявлено обвинение. Позже уголовное дело в отношении руководства «Дортрансстроя» было прекращено.

По версии адвокатов Алана Марзаева, показания господина Гилимьянова в суде противоречили его ранним показаниям следствию. Гендиректор «Дортрансстроя», настаивала защита, якобы ранее не рассказывал о том, что конкретное требование к Марату Латыпову в виде 10% от суммы контрактов прозвучало от вице-премьера на встрече в ресторане «Терраса». Представители гособвинения настаивали на наличии таких показаниях в более поздних материалах дела.

Очередное заседание суда состоится сегодня.

Идэль Гумеров