Миллионная экономия: как бизнесу сократить расходы на электроэнергию

В условиях роста цен на все виды товаров и услуг бизнесу приходится задумываться об оптимизации и сокращении расходов. Значительную долю затрат составляет электроэнергия, однако специалисты утверждают, что снизить расходы на электричество вполне реально и относительно несложно.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гиряй Хайруллин Фото: Гиряй Хайруллин

По словам основателя «Сибирской сбытовой компании» Евгения Востякова, на формирование конечной цены влияют стоимость электрической энергии, электрической мощности, услуг по передаче электроэнергии и сбытовая надбавка гарантирующего поставщика (ГП).

«Поставщик покупает электроэнергию на оптовом рынке и продает ее индивидуально потребителю. За это региональный регулятор устанавливает сбытовую надбавку. То есть вы платите поставщику за то, что он собрал данные с приборов учета и выставил счет-фактуру. Мы можем исключить эту наценку в составе тарифа, выйдя на оптовый рынок электроэнергии для покупки напрямую. Это дает возможность серьезной экономии. Еще один вариант – контроль графика нагрузки. Если грамотно прогнозировать цены и периоды, а также управлять часами нагрузки, то можно снижать затраты»,– рассказал Евгений Востяков.

Как отметил руководитель отдела продаж «ССК» Максим Пальман, при переходе к независимой энергосбытовой компании (НЭС) предприятиям предлагается надбавка существенно ниже той, что устанавливает гарантирующий поставщик.

Так, например, если годовое потребление компании составляет 2,4 млн кВт•ч, надбавка ГП – порядка 1,2 руб./кВт•ч, а надбавка НЭС – 0,9 руб./кВт•ч, то разница – 30 копеек. Проведя расчет, можно увидеть, что экономия достигает 720 тыс. руб. в год.

Также, по словам начальника отдела комплексной сервисной поддержки Западно-Сибирского отделения ПАО «Сбербанк» Вадима Ахметова, полезным инструментом для экономии электроэнергии является система «Андромеда». Устройство решает проблему неконтролируемых расходов энергоресурсов, оптимизируя их стоимость и объем до 25%, а также создает цифровой двойник здания, получая историю работы всех инженерных систем, графиков энергопотребления и прочего.

«С ГП мы заключили договор электроснабжения еще в 2012 году, тогда никто не задумывался над вопросом экономии посредством перехода к НЭС. В 2024 году мы перезаключили договор с ССК. Так как основное потребление электроэнергии у нас приходится на арендаторов, то выгода для них составила 2,4 млн руб. в год. Также за счет установки приборов “ССК”, мы можем отслеживать потребление электроэнергии и анализировать расходы»,– поделился своим опытом заместитель генерального директора ООО «Форсаер-Тюмень» торгового комплекса «Орион» Сергей Евстигнеев.

ccksbyt.ru