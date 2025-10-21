«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как бизнес может получить льготный кредит по программе Фонда развития промышленности.

Фото: АО «Завод бурового оборудования»

Новое оборудование и технологии, оптимизированные процессы — все эти инвестиции обязаны возвращаться прибылью. Другое дело, что при нынешних ставках по кредитам модернизация производства становится крайне затратной. Планы по обновлению откладываются или урезаются. Однако для бизнеса остается вариант с льготным кредитованием. Такая программа, к примеру, есть у Фонда развития промышленности в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он предоставляет займы от 5 млн до 2 млрд руб. по ставкам 3% и 5% годовых, рассказал “Ъ FM” директор ФРП Роман Петруца:

«Мы видим высокий интерес бизнеса к программе Фонда развития промышленности "Повышение производительности труда". Ею воспользовались уже 150 промышленных предприятий в 50 регионах страны. При этом более 100 проектов пришлись на отрасли металлообработки и металлургии, машиностроения и химии. Инвестиции в обновление производств по этим проектам составляют 40 млрд руб., из которых 70% — это льготное финансирование от ФРП. Наше участие помогает предприятиям модернизировать станочные парки, заменять ручные операции машинами, проводить оптимизацию производственных процессов и расшивать так называемые узкие места».

Чтобы получить льготный заем от Фонда развития промышленности, бизнес должен взять на себя обязательства увеличить показатели на предприятии, в частности, выработку на одного сотрудника. Так, например, в июле оренбургский «Завод бурового оборудования» открыл роботизированный цех для выпуска стальных бурильных труб. Это потребовало свыше 200 млн руб. инвестиций. Две трети этой суммы предприятие получило в виде льготного займа от фонда.