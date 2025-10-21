Задержали нижегородского главу управления вневедомственной охраны Росгвардии

СКР возбудил уголовное дело о получении взятки против начальника управления вневедомственной охраны войск Росгвардии. В посредничестве во взяточничестве обвинили начальника одного из отделов управления, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Дело возбудили по материалам регионального управления ФСБ. По версии следствия, фигуранты получили более 2 млн руб. от представителя компании, производящей пожарные сигнализации.

За это силовики обязались начать внеплановые проверки частных охранных предприятий (ЧОП). После якобы выявленных нарушений, росгвардейцы должны были заставить руководителей ЧОПов заключить сделки с организациями взяткодателя на поставку сигнализаций.

Никита Черненко