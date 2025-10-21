В Самарской области в суд направили дело о похищении женщины местными жителями

В суд направлено уголовное дело в отношении четырех местных жителей в возрасте от 30 до 47 лет. Они обвиняются по п.п. «в, г» ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, 22 ноября 2024 года произошло похищение 36-летней женщины из подъезда жилого дома. Инцидент связан с конфликтом между сожителем потерпевшей и обвиняемыми. Мужчины, угрожая женщине ножом, насильно посадили ее в автомобиль и скрылись.

Сотрудники правоохранительных органов освободили потерпевшую в этот же день. В отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Руфия Кутляева