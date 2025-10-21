Главу нижегородского управления вневедомственной охраны обвинили в коррупции

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Нижегородской области» и руководителя одного из отделов Росгвардии. Их обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1. УК РФ), сообщили в региональном УФСБ 21 октября.

Как полагает следствие, с августа 2024 по октябрь 2025 года они получили боле 2 млн руб. от предпринимателя. Взятка предназначалась за инициирование внеплановых проверок частных охранных организаций, выявление у них нарушений и дальнейшее принуждение к заключению договоров на закупку охранно-пожарной сигнализации. При этом оборудование необходимо было приобретать у организаций, аффилированных с взяткодателем, сообщили в областном СУ СКР.

В ближайшее время обвиняемым изберут меру пресечения. Следствие также устанавливает возможных соучастников и иные эпизоды преступления.

Галина Шамберина