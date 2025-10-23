Спасение от переплат: почему бизнесу стоит сменить поставку электроэнергии

За последний год стоимость электроэнергии в Тюменской области увеличилась на 14%, что значительно отразилось на расходах бизнеса. По словам экспертов, одним из самых перспективных вариантов экономии является переход от гарантирующего поставщика (ГП) энергии в независимую энергосбытовую компанию (НЭС).



Как рассказал руководитель отдела продаж «ССК» Максим Пальман, ключевой фактор ухода от гарантирующего поставщика – желание контролировать расходы и получать адекватный сервис.

«Минус гарантирующего поставщика прежде всего в отсутствии гибкости и мотивации к улучшению сервиса. Как правило, когда обращаются к ГП, не получают никакой инициативы с его стороны. Затем появляются высокие счета за электроэнергию. На самом деле, они регулируются государством, поэтому уйти от них ГП не могут, в отличие от независимого сбыта. Третий пункт – отсутствие сервиса: невозможно обратиться к конкретному человеку, который занимается вашим проектом и знает специфику работы вашего предприятия. И четвертое – скрытые финансовые потери. Это не только высокая цена кВт/ч, но и потери времени энергетика на разборки с ГП, а также упущенная выгода от отсутствия оптимизации режимов потребления»,– прокомментировал Максим Пальман.

Также, по словам исполнительного директора ООО «СК Восток» Натальи Поспеловой, основное отличие гарантирующего поставщика от энергосбытовой компании в том, что он является регулируемым, то есть сбытовая надбавка закреплена в решении региональной энергетической комиссии. Что касается энергосбытовой организации, у нее есть возможность определять свободную стоимость, но не выше, чем предельный уровень нерегулируемых цен, поэтому, перейдя в такую компанию, можно найти существенную выгоду.

«Главным триггером перед приходом в “Сибирскую сбытовую компанию” стало постоянное увеличение тарифа на электроэнергию. Мы планируем стройку и бюджет на 2-3 года вперед, а растущие тарифы невозможно контролировать, что влияет на себестоимость объекта и конечную стоимость. Поэтому мы свели все данные и решили, что нужно что-то менять. Мы знали о существовании “ССК”, но немного опасались, так как уже привыкли, что электроэнергию можно брать только у ГП. Однако специалисты провели аудит, составили план проработки, и мы увидели эффективность. В сравнении с предыдущим годом наша экономия составила около 15% от тех затрат, которые мы несли при работе с гарантирующим поставщиком», – поделился примером своего взаимодействия с независимой энергосбытовой компанией заместитель генерального директора АО «СЗ Твелл» Владимир Филимончук.

