Курский аккумуляторный завод наращивает мощности

Программа технического и технологического перевооружения, которую реализует Курский аккумуляторный завод (ООО «КАЗ») позволяет увеличивать объём выпуска продукции, автоматизировать производственные процессы и повысить качество аккумуляторных батарей. Часть оборудования приобретена при финансовой поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

В авангарде отрасли

Курский аккумуляторный завод занимает особое место в российской аккумуляторной промышленности. Являясь предприятием полного цикла, КАЗ один из немногих в отрасли разрабатывает и выпускает аккумуляторные батареи нескольких электрохимических систем.

По автомобильным свинцово-кислотным батареям предприятие входит в тройку крупнейших производителей в России, промышленные свинцово-кислотные уже более 20 лет поставляются на объекты топливно-энергетического комплекса, щелочные аккумуляторы завода используются на объектах РЖД и транспортной инфраструктуры.

Согласно аналитическим исследованиям рынка, по объёмам выпуска щелочных батарей КАЗ занимает второе место в России, обеспечивая около 30,8% национального производства. И доля эта растет: по собственным данным компании, в 2024 году произведено аккумуляторов щелочной группы на 25% больше, чем в 2023 году. За первое полугодие 2025 года, объем продаж щелочной группы вырос на 10%.

Предприятие лидирует в сегментах аккумуляторов для рудничных электровозов и напольного электрифицированного транспорта.

Ассортиментная линейка включает никель-кадмиевые (Ni-Cd) и никель-железные (Ni-Fe) аккумуляторы: вагонные, шахтные, тепловозные и тяговые типы. В 2025 году завод начал внедрять новую серию KGL — щелочные необслуживаемые аккумуляторы для пассажирских вагонов.

«Для комплектования пассажирских вагонов традиционно применяются два типа аккумуляторов — щелочные и свинцово-кислотные. Практика эксплуатации в различных климатических зонах России показала, что щелочная технология демонстрирует более высокую надёжность и стабильность работы. Если свинцово-кислотные батареи могут терять характеристики или выходить из строя при низких температурах, то щелочные — сохраняют работоспособность даже в условиях сильных морозов и жары. Благодаря этим качествам мы прогнозируем дальнейший рост спроса на щелочные аккумуляторы для железнодорожного транспорта», — рассказал главный инженер завода Евгений Гречушников.

По его словам, с учетом такого прогноза на участке производства щелочных аккумуляторов уже завершены ключевые этапы модернизации. Идет монтаж нового компрессора и осушителя воздуха, которые обеспечат бесперебойную работу оборудования и снизят риски остановки производственных линий.

Подготовлено новое помещение под установку восьми формировочных устройств, два из которых уже поступили на предприятие. Новое оборудование позволит автоматизировать процессы заряда батарей, сократить потери электроэнергии и повысить уровень контроля качества.

На гальваническом участке завершены строительные работы, осуществляется монтаж линии никелирования ламельной ленты. Новая технология обеспечит более качественное никелевое покрытие и увеличит срок службы аккумуляторов.

Уже введён в эксплуатацию второй фильтр-пресс для производства гидрата закиси никеля, что позволило увеличить выпуск этого компонента более чем на 40%.

Многовекторная модернизация

Как рассказали в пресс-службе КАЗ, процесс технического и технологического перевооружения охватывает все направления — от производства промышленных щелочных аккумуляторов до стартерных батарей для легковых и грузовых автомобилей.

«Мы последовательно обновляем технологическую базу, чтобы обеспечить устойчивый рост и соответствовать новым требованиям наших партнёров. Модернизация позволяет увеличить мощности, улучшить энергоэффективность и качество выпускаемой продукции», — отметил Евгений Гречушников.

На линии сборки лёгких типов батарей внедрены новые установки приварки крышек и проверки короткого замыкания, что повысило надёжность сборки и существенно снизило процент несоответствующей продукции.

На участке сборки тяжёлых типов батарей также монтируется современная установка проверки короткого замыкания, на участке батарейного формирования введены в эксплуатацию два формировочных устройства, увеличивших производительность и ведётся подготовка к монтажу новой установки мойки и сушки лёгких батарей.

Введены новые литейные формы для токоотводов тяжёлых типов и смонтирована линия изготовления свинцовых пластин литого типа. Новая технология позволяет снизить потери свинца и обеспечить стабильные ёмкостные характеристики аккумуляторов за счет двусторонней равномерной «намазки», рассказали специалисты предприятия.

По их словам, удельные характеристики (количество Ач на 1 кг свинца) стартерных батарей Курского аккумуляторного завода высококонкурентны на рынке благодаря тому, что некоторые технологические процессы КАЗ отличаются более высоким уровнем развития и применением более чистого сырья и материалов.

В производстве стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей применяются пластмассовые комплектующие из морозостойкой марки сополимера пропилена, которые устойчивы к ударным воздействиям при -50 градусах по шкале Цельсия, что подтверждается на испытательных стендах и обратной связью от заказчиков.

Контрольно-испытательная станция пополнилась новой климатической камерой. Она позволит проводить тестирование аккумуляторов, батарей и корпусов при различных температурах, в том числе и экстремально низких.

В 2025 году завод начал выпускать серию JIS — аккумуляторы азиатских типоразмеров для японских и китайских автомобилей, и серию Heavy Duty — тяжелые АКБ для грузовой техники и спецтранспорта с повышенной устойчивостью к виброударным нагрузкам.

Сегодня мощности Курского аккумуляторного завода позволяют выпускать до 2 млн стартерных батарей в год.

Промышленные аккумуляторы предприятия получают все большее применение на объектах энергетики, в железнодорожном и горнодобывающем транспорте, а также поставляются на экспорт в страны СНГ и Азии. В частности, на белорусские железные дороги.

Руководство предприятия считает, что масштабная модернизация и внедрение новых технологических решений укрепляют позиции завода в числе лидеров российской аккумуляторной промышленности и открывают новые возможности для развития и сотрудничества.

