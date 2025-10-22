Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курский аккумуляторный завод наращивает мощности

Масштабная модернизация укрепляет лидерские позиции завода в аккумуляторной промышленности

Программа технического и технологического перевооружения, которую реализует Курский аккумуляторный завод (ООО «КАЗ») позволяет увеличивать объём выпуска продукции, автоматизировать производственные процессы и повысить качество аккумуляторных батарей. Часть оборудования приобретена при финансовой поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

Предыдущая фотография
Заводская проходная ООО «КАЗ»

Заводская проходная ООО «КАЗ»

Фото: КАЗ

Аккумуляторы ВНЖ-350-У2. Сборочно-формировочный участок корпуса по производству щелочных аккумуляторов

Аккумуляторы ВНЖ-350-У2. Сборочно-формировочный участок корпуса по производству щелочных аккумуляторов

Фото: КАЗ

Процесс формирования щелочных аккумуляторов. Сборочно-формировочный участок корпуса по производству щелочных аккумуляторов

Процесс формирования щелочных аккумуляторов. Сборочно-формировочный участок корпуса по производству щелочных аккумуляторов

Фото: КАЗ

Загрузка свинцовых чушек. Участок изготовления свинцовых пластин корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Загрузка свинцовых чушек. Участок изготовления свинцовых пластин корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Сборка стартерных аккумуляторных батарей. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Сборка стартерных аккумуляторных батарей. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Пайка полюсных выводов стартерных аккумуляторных батарей. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Пайка полюсных выводов стартерных аккумуляторных батарей. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Процесс заливки полимерного клея-расплава в батареи исполнения Heavy Duty на установке фиксации электродов. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Процесс заливки полимерного клея-расплава в батареи исполнения Heavy Duty на установке фиксации электродов. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Процесс заливки полимерного клея-расплава в батареи исполнения Heavy Duty на установке фиксации электродов. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Процесс заливки полимерного клея-расплава в батареи исполнения Heavy Duty на установке фиксации электродов. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Замена пресс-формы на роботизированном термопластавтомате. Производство изделий из пластмасс

Замена пресс-формы на роботизированном термопластавтомате. Производство изделий из пластмасс

Фото: КАЗ

Аккумуляторные батареи торговых марок FORSE, FORSE EFB и FORSE JIS

Аккумуляторные батареи торговых марок FORSE, FORSE EFB и FORSE JIS

Фото: КАЗ

Линия для литья свинцово-кальциевой ленты. Участок изготовления свинцовых пластин корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Линия для литья свинцово-кальциевой ленты. Участок изготовления свинцовых пластин корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Контроль качества сборки батареи на сборочной линии. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Контроль качества сборки батареи на сборочной линии. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Следующая фотография
1 / 12

Заводская проходная ООО «КАЗ»

Фото: КАЗ

Аккумуляторы ВНЖ-350-У2. Сборочно-формировочный участок корпуса по производству щелочных аккумуляторов

Фото: КАЗ

Процесс формирования щелочных аккумуляторов. Сборочно-формировочный участок корпуса по производству щелочных аккумуляторов

Фото: КАЗ

Загрузка свинцовых чушек. Участок изготовления свинцовых пластин корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Сборка стартерных аккумуляторных батарей. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Пайка полюсных выводов стартерных аккумуляторных батарей. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Процесс заливки полимерного клея-расплава в батареи исполнения Heavy Duty на установке фиксации электродов. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Процесс заливки полимерного клея-расплава в батареи исполнения Heavy Duty на установке фиксации электродов. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Замена пресс-формы на роботизированном термопластавтомате. Производство изделий из пластмасс

Фото: КАЗ

Аккумуляторные батареи торговых марок FORSE, FORSE EFB и FORSE JIS

Фото: КАЗ

Линия для литья свинцово-кальциевой ленты. Участок изготовления свинцовых пластин корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

Контроль качества сборки батареи на сборочной линии. Участок сборки аккумуляторных батарей корпуса по производству свинцовых аккумуляторов

Фото: КАЗ

В авангарде отрасли

Курский аккумуляторный завод занимает особое место в российской аккумуляторной промышленности. Являясь предприятием полного цикла, КАЗ один из немногих в отрасли разрабатывает и выпускает аккумуляторные батареи нескольких электрохимических систем.

По автомобильным свинцово-кислотным батареям предприятие входит в тройку крупнейших производителей в России, промышленные свинцово-кислотные уже более 20 лет поставляются на объекты топливно-энергетического комплекса, щелочные аккумуляторы завода используются на объектах РЖД и транспортной инфраструктуры.

Согласно аналитическим исследованиям рынка, по объёмам выпуска щелочных батарей КАЗ занимает второе место в России, обеспечивая около 30,8% национального производства. И доля эта растет: по собственным данным компании, в 2024 году произведено аккумуляторов щелочной группы на 25% больше, чем в 2023 году. За первое полугодие 2025 года, объем продаж щелочной группы вырос на 10%.

Предприятие лидирует в сегментах аккумуляторов для рудничных электровозов и напольного электрифицированного транспорта.

Ассортиментная линейка включает никель-кадмиевые (Ni-Cd) и никель-железные (Ni-Fe) аккумуляторы: вагонные, шахтные, тепловозные и тяговые типы. В 2025 году завод начал внедрять новую серию KGL — щелочные необслуживаемые аккумуляторы для пассажирских вагонов.

«Для комплектования пассажирских вагонов традиционно применяются два типа аккумуляторов — щелочные и свинцово-кислотные. Практика эксплуатации в различных климатических зонах России показала, что щелочная технология демонстрирует более высокую надёжность и стабильность работы. Если свинцово-кислотные батареи могут терять характеристики или выходить из строя при низких температурах, то щелочные — сохраняют работоспособность даже в условиях сильных морозов и жары. Благодаря этим качествам мы прогнозируем дальнейший рост спроса на щелочные аккумуляторы для железнодорожного транспорта», — рассказал главный инженер завода Евгений Гречушников.

По его словам, с учетом такого прогноза на участке производства щелочных аккумуляторов уже завершены ключевые этапы модернизации. Идет монтаж нового компрессора и осушителя воздуха, которые обеспечат бесперебойную работу оборудования и снизят риски остановки производственных линий.

Подготовлено новое помещение под установку восьми формировочных устройств, два из которых уже поступили на предприятие. Новое оборудование позволит автоматизировать процессы заряда батарей, сократить потери электроэнергии и повысить уровень контроля качества.

На гальваническом участке завершены строительные работы, осуществляется монтаж линии никелирования ламельной ленты. Новая технология обеспечит более качественное никелевое покрытие и увеличит срок службы аккумуляторов.

Уже введён в эксплуатацию второй фильтр-пресс для производства гидрата закиси никеля, что позволило увеличить выпуск этого компонента более чем на 40%.

Многовекторная модернизация

Как рассказали в пресс-службе КАЗ, процесс технического и технологического перевооружения охватывает все направления — от производства промышленных щелочных аккумуляторов до стартерных батарей для легковых и грузовых автомобилей.

«Мы последовательно обновляем технологическую базу, чтобы обеспечить устойчивый рост и соответствовать новым требованиям наших партнёров. Модернизация позволяет увеличить мощности, улучшить энергоэффективность и качество выпускаемой продукции», — отметил Евгений Гречушников.

На линии сборки лёгких типов батарей внедрены новые установки приварки крышек и проверки короткого замыкания, что повысило надёжность сборки и существенно снизило процент несоответствующей продукции.

На участке сборки тяжёлых типов батарей также монтируется современная установка проверки короткого замыкания, на участке батарейного формирования введены в эксплуатацию два формировочных устройства, увеличивших производительность и ведётся подготовка к монтажу новой установки мойки и сушки лёгких батарей.

Введены новые литейные формы для токоотводов тяжёлых типов и смонтирована линия изготовления свинцовых пластин литого типа. Новая технология позволяет снизить потери свинца и обеспечить стабильные ёмкостные характеристики аккумуляторов за счет двусторонней равномерной «намазки», рассказали специалисты предприятия.

По их словам, удельные характеристики (количество Ач на 1 кг свинца) стартерных батарей Курского аккумуляторного завода высококонкурентны на рынке благодаря тому, что некоторые технологические процессы КАЗ отличаются более высоким уровнем развития и применением более чистого сырья и материалов.

В производстве стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей применяются пластмассовые комплектующие из морозостойкой марки сополимера пропилена, которые устойчивы к ударным воздействиям при -50 градусах по шкале Цельсия, что подтверждается на испытательных стендах и обратной связью от заказчиков.

Контрольно-испытательная станция пополнилась новой климатической камерой. Она позволит проводить тестирование аккумуляторов, батарей и корпусов при различных температурах, в том числе и экстремально низких.

В 2025 году завод начал выпускать серию JIS — аккумуляторы азиатских типоразмеров для японских и китайских автомобилей, и серию Heavy Duty — тяжелые АКБ для грузовой техники и спецтранспорта с повышенной устойчивостью к виброударным нагрузкам.

Сегодня мощности Курского аккумуляторного завода позволяют выпускать до 2 млн стартерных батарей в год.

Промышленные аккумуляторы предприятия получают все большее применение на объектах энергетики, в железнодорожном и горнодобывающем транспорте, а также поставляются на экспорт в страны СНГ и Азии. В частности, на белорусские железные дороги.

Руководство предприятия считает, что масштабная модернизация и внедрение новых технологических решений укрепляют позиции завода в числе лидеров российской аккумуляторной промышленности и открывают новые возможности для развития и сотрудничества.

ООО «Курский аккумуляторный завод» ИНН 4632167682

Реклама