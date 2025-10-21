Белгородца отправили в колонию за хранение гранаты, якобы подаренной военными

В силу вступил приговор Белгородского районного суда Белгородской области, который назначил местному жителю Виталию Савченко 1 год и 4 месяца колонии общего режима со штрафом в размере 20 тыс. руб. за хранение ручной осколочной гранаты. Как утверждает Савченко, гранату ему подарили военные.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ против белгородца возбудили весной этого года. 13 марта сотрудники погрануправления ФСБ провели у него дома оперативные мероприятия, в ходе которых в гараже нашли четыре патрона и боевую гранату со взрывателем. Савченко не отрицал вину в хранении боеприпасов. Он пояснил, что патроны нашел в 2016 году во время строительных работ на своем участке, а гранату ему подарили военнослужащие в мае 2022 года. По словам осужденного, это была благодарность за помощь в ремонте автомобиля. Согласно характеристике Савченко, он имеет несколько благодарственных писем за безвозмездную помощь и поддержку подразделениям, выполняющим задачи в ходе проведения специальной военной операции.

По приговору первой инстанции осужденному был назначен 1 год и 6 месяцев лишения свободы со штрафом 20 тыс. После этого он был взят под стражу. Рассмотрев апелляционную жалобу защиты, Белгородский облсуд снизил наказание на два месяца, отменив приговор по эпизоду за хранение патронов и направив дело в этой части на пересмотр.

Сергей Толмачев, Воронеж