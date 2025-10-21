В Челябинской области за неделю принято решение о выдворении 176 иностранцев

За восемь дней проведения операции «Нелегал-2025» в Челябинской области принято 176 решений об административном выдворении иностранцев за пределы страны. Всего сотрудники полиции зафиксировали 104 преступления и 832 административных правонарушения в сфере миграции, а также закрыли въезд в РФ 101 человеку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Во время второго этапа операции сотрудники управления по вопросам миграции вместе с оперативниками регионального главка провели рейд по строительным объектам в Сосновском районе. В результате были обнаружены два нарушителя режима пребывания в РФ, три иностранца, работавшие без патентов. Еще четыре иностранных гражданина занимались деятельностью, запрещенной постановлением губернатора Челябинской области.

Сейчас полиция устанавливает работодателя. Ему грозит штраф до 800 тыс. руб. за каждого работника либо приостановление деятельности до 90 суток.