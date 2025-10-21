Карачаевский с отправил под стражу двух жителей Норильска

Карачаевский районный суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 декабря 2025 года для жителей Норильска Ц. и М., обвиняемых по статье 234 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка и хранение сильнодействующих веществ в крупном размере с целью сбыта, совершенное группой по предварительному сговору), сообщает Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесской Республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что обвиняемые организовали тайники-закладки, доставив в аул Каменномост Карачаево-Черкесской Республики 568 расфасованных закладок с препаратом, содержащим сильнодействующее вещество. Задержание Ц. и М. произошло 17 октября 2025 года, 18 октября им предъявили обвинения, которые они признали.

Несмотря на просьбы защиты об альтернативных мерах, суд принял сторону следователя и прокурора, учитывая тяжесть преступления и личные данные обвиняемых. Постановление еще не вступило в законную силу.

Станислав Маслаков