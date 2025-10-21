На Ставрополье открылась международная выставка «Дорога-2025»

В Ставропольском крае 21 октября стартовала XII Международная специализированная выставка «Дорога-2025», посвященная Дню работника дорожного хозяйства, сообщает пресс служба Правительства Ставропольского края.

На площадке выставочного центра «МинводыЭКСПО» собрались около 500 участников: ведущие разработчики технологий и представители дорожно-транспортного комплекса из России и зарубежья, а всего мероприятие привлечет порядка трех тысяч специалистов.

В торжественном открытии приняли участие губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков, которые осмотрели стенды с инновациями в дорожном строительстве, включая беспилотные системы и цифровые технологии. Помимо демонстрации технологий, выставка стала площадкой для укрепления профессиональных связей и обсуждения ключевых вопросов дорожного хозяйства, включая новые горизонты с искусственным интеллектом и беспилотной техникой.

В приветственном послании полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайки, зачитанном на церемонии, отмечена значимость выставки для развития дорожной отрасли и строительства инфраструктуры с акцентом на импортозамещение.

Губернатор Владимир Владимиров подчеркнул инновационный потенциал региона, где за последние десять лет выросла на 25% доля дорог регионального и местного значения, соответствующих современным стандартам, а за пять лет отремонтировано свыше 4,5 тысячи километров автодорог.

Станислав Маслаков