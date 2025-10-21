Из Перми откроются речные маршруты в Осу, Чайковский и Усть-Качку

В Пермском крае начнут работу три новых речных маршрута, которые свяжут Пермь с Осой, Усть-Качкой и Чайковским. Об этом сообщает телеграм-канал «Парламент. Пермский край» со ссылкой на выступление главы краевого минфина Екатерины Тхор на заседании комитета заксобрания по развитию инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Водное сообщение между Пермью и Усть-Качкой планируется запустить в 2026 году, маршруты Пермь — Оса и Пермь — Чайковский начнут работу в 2027 году.

В Пермском крае субсидируются пять водных маршрутов: Сылва — Троица, Березники — Быстрая, Старые Ляды — Куликово, Пермь — Заречный, Пермь — Закамск — Краснокамск.

В этому году в Прикамье начал работу субсидируемый межрегиональный рейс Пермь — Чайковский — Казань, на котором курсирует современный «Метеор».

Общий объем средств, заложенных в краевом бюджете на 2026–2028 годы для перевозки водным транспортом и создания соответствующей инфраструктуры, составляет 1,3 млрд руб.

