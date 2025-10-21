Amazon сообщила о возобновлении нормальной работы своих облачных сервисов

Компания Amazon сообщила, что работа ее облачных платформ Amazon Web Services (AWS) была восстановлена. Почти сутки системы AWS работали с перебоями, что вызвало проблемы у таких популярных сервисов, как Snapchat, Roblox, Fortnite, Coinbase, Venmo, Robinhood, Reddit, использующих платформы AWS.

Пока точно неизвестно, что привело к сбою в работе одного из крупных объектов AWS в Северной Виргинии. Сообщений о хакерской атаке не поступало. Первые данные, на которые ссылаются американские СМИ, говорят о том, что это мог быть технический сбой одного из серверов. Компания Amazon уже проводит внутреннее расследование и опубликует его результаты, как только оно будет завершено.

Евгений Хвостик