Туристку, пропавшую на Большом Иремеле в Башкирии, нашли спасатели

Жительница Челябинской области, потерявшаяся на горе Большой Иремель, найдена в районе Тыгынских болот, сообщила пресс-служба МЧС по Челябинской области.

«Она транспортируется в село Тюлюк на квадроцикле спасателем Усть-Катавского поисково-спасательного отряда и будет передана медицинским работникам для осмотра и принятия решения о госпитализации»,— отметили в министерстве.

В поисках туристки, которые велись около суток, участвовали более 100 человек и 20 единиц техники из Башкирии и Челябинской области.

Олег Вахитов