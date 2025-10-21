В Ставрополе квартира-студия оказалась в 2,5 раза дороже комнаты

В октябре 2025 года средняя цена квартиры-студии на вторичном рынке Ставрополя достигла 3,5 млн руб., что в 2,5 раза превышает стоимость комнаты — 1,4 млн руб., пишет РБК Кавказ со ссылкой на аналитику платформы «Циан».

За год студии подорожали на 8,7%, тогда как цены на комнаты увеличились лишь на 0,9%. Спрос на комнаты снижается, их популярность падает на 5% по сравнению с 2024 годом, а объем предложений упал на 6%, что связывают с программами расселения коммунальных квартир и скупкой комнат несколькими лотами для формирования полноценного жилья.

В России в целом комнаты за год выросли в цене на 4,3%, заметно уступая официальной инфляции, и стоят в среднем в 2,5 раза дешевле студий. Сегмент комнат испытывает ценовую стагнацию из-за ограниченного спроса и сокращения качественных вариантов, в то время как квартиры-студии дорожают более активно.

На первичном рынке Ставрополя цена однокомнатных квартир в первом квартале 2025 года составляла в среднем 4,3 млн руб., а студий — порядка 5,9 млн. Разрыв в ценах между студиями и комнатами усиливается, отражая снижение интереса к последним и динамичный рост стоимости квартир-студий.

Станислав Маслаков