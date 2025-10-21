Крымчанина оштрафовали за прослушивание украинских песен

Первомайский районный суд Крыма оштрафовал по делу о дискредитации российской армии местного жителя, который публично слушал украинские песни. Об этом сообщается в картотеке суда.

Согласно материалам дела, на 57-летнего крымчанина Игоря Почигайло составили административный протокол о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) за то, что он слушал украинские песни в магазине «Кормилец». На суде он признал вину и принес извинения.

Суд постановил, что прослушиваемые песни были направлены на дискредитацию российских войск, а также объявленной частичной мобилизации, тем самым в публичной форме подрывали доверие к проведению специальной военной операции. Обвиняемого оштрафовали на 30 тыс. руб.

Александр Дремлюгин, Симферополь