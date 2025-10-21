Задержали семью обнальщиков, чей оборот мог превышать 3 млрд рублей

Правоохранители задержали организатора схемы по обналичиванию и транзиту денег коммерческих организаций. Вместе с ним под следствие попали его супруга и брат. Предварительный оборот злоумышленников превысил 3 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, обнальщики использовали для своей деятельности более 30 фиктивных подконтрольных компаний. Клиенты переводили на них деньги якобы за оплату строительных работ и поставку оборудования. На деле никакие услуги не предоставлялись.

За каждую сделку сообщники получали не менее 15% от суммы перевода. Предварительно, они успели заработать более 540 млн руб. Против них возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В качестве меры пресечения фигурантам назначили подписку о невыезде.

Никита Черненко