Электроэнергия в Тюменской области подорожала на 14% за год

За последние годы стоимость электроэнергии в регионах России значительно возросла. Если в 2011 году стоимость кВт/ч в Тюменской области составляла порядка 2,5 руб., то в 2025 году она увеличилась до 8,5 руб. При этом в 2025 году по отношению к 2024 году прирост составил 14%. Об этом рассказал директор по проектному развитию ССК-Урал, доктор экономических наук и ведущий эксперт в области энергетики Анатолий Дзюба.



По словам эксперта, существует несколько основных факторов, влияющих на ценообразование на электроэнергию, например, ценовая категория. Так, региональные гарантирующие поставщики реализуют электроэнергию в рамках нескольких ценовых категорий, и для каждого потребителя есть определенная тарифная группа, которую он выбирает сам. Также стоимость электроэнергии формирует уровень тарифного напряжения, группу сбытовой надбавки и график нагрузки.

«Вы покупаете электроэнергию у гарантирующего поставщика, у которого есть своя сбытовая надбавка. Если вы крупное предприятие, то сбытовая надбавка для вас будет меньше, а если малый бизнес и потребляете небольшое количество электроэнергии, то на ваше обслуживание будет другая надбавка. И самое основное, от чего зависит цена – ваш график нагрузки. Если он ровный, и потребляется не так много энергии, то и цена, соответственно, будет относительно невелика. А если вы промышленное предприятие с односменным режимом работы, которое поработало несколько часов, сформировало график, а потом отключило все оборудование, то будете оплачивать большую величину за мощность, которая ляжет в ваш конечный тариф»,– рассказал Анатолий Дзюба.

Как отметила исполнительный директор ООО «СК Восток» Наталья Поспелова, конечная стоимость электроэнергии зависит и от того, увеличивается ли объем потребления в целом. На цену влияет и состояние сетей: чем больше они изношены, тем больше требуется затрат на их восстановление.

«Наш основной принцип – это экономия электрической энергии. Для этого введены определенные стимулы. Например: дифференциация тарифов, чтобы снизить нагрузку из-за перекрестного субсидирования. Если мы хотим развивать экономику дальше, то должны снижать тариф и экономить ресурс электроэнергии, пробовать выбрать какую-то другую ценовую категорию, проводить аудит договоров электроснабжения, выбирать наиболее оптимальный вариант, который поможет и снизить затраты, и выстроить график потребления, который будет оставлять бизнесменам деньги для развития других направлений», – прокомментировала Наталья Поспелова.

По словам основателя “Сибирской сбытовой компании” Евгения Востякова, многие компании до сих пор не знают о возможности снизить затраты на электричество путем смены привычного регионального поставщика электроэнергии на независимого. Хотя заключение договора с независимой энергосбытовой компанией (НЭСК) позволяет покупать энергию по более выгодной цене.

