Законопроект о бессрочном праве «Роскосмоса» на распоряжение госимуществом принят в I чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, закрепляющий за госкорпорацией «Роскосмос» бессрочные полномочия по управлению имуществом государственных предприятий в ракетно-космической отрасли.

В 2016 году президент России Владимир Путин учредил перечень государственных унитарных предприятий (ГУП), преобразованных в акционерные общества. Акции были переданы госкорпорации, созданной в 2015 году, для дальнейшего управления работой предприятий.

Полномочия «Роскосмоса» по управлению акциями ограничивались переходным периодом, истекающим в 2026 году. В течение этого срока госкорпорация должна была качественно преобразовать подведомственные ГУПы, организовав их работу в соответствии с современными потребностями. Однако процесс реформирования оказался сложнее, чем предполагалось изначально. Обсуждаемые сейчас поправки снимают с «Роскосмоса» любые временные ограничения, наделяя госкорпорацию бессрочными полномочиями единого центра ответственности.

С докладом о законопроекте выступила статс-секретарь и заместитель гендиректора «Роскосмоса» Алена Руденко. Она подчеркнула, что задача по акционированию ГУПов выполнена госкорпорацией в полном объеме. Четыре предприятия сохранили свою организационную форму во избежание рисков срыва гособоронзаказа и спецзадач космической отрасли. Среди них ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности», ФГУП «Научно-технический центр "Заря"», ФГБУ «НИИ Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина» и ФКУ «Дирекция космодрома "Восточный"».

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности Алексей Корниенко, выступивший в качестве содокладчика, сказал, что ко второму чтению ожидается несколько новых поправок. В частности, в документе уточнят критерии учреждений, в отношении которых «Роскосмос» будет осуществлять функцию собственника имущества.

Законопроект был внесен в Госдуму 4 сентября правительством России.

Степан Мельчаков, Дмитрий Сотак