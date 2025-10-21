Задержан мошенник, похитивший 5,5 млн рублей у пенсионерки из Нальчика

В Нальчике полиция задержала 41-летнего жителя Московской области, который обманул 81-летнюю пенсионерку и похитил 5,5 млн руб., сообщает пресс-служба МВД по КБР.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В апреле 2024 года женщина сообщила, что знакомый ее сына предложил помочь с продажей квартиры в Нальчике стоимостью 5,5 млн руб. Он пообещал взамен приобрести земельный участок с домом в жилом комплексе в Железноводске. Пенсионерка оформила доверенность на мужчину, который ранее работал в сфере недвижимости. Однако мужчина продал квартиру, но участок не купил. Сын потерпевшей в июне 2025 года лично проверил адрес жилого комплекса и не обнаружил там ничего похожего. Пенсионерка отозвала доверенность и пыталась связаться с мошенником, но он перестал отвечать.

Сотрудники уголовного розыска МВД Нальчика нашли подозреваемого в Москве и задержали его. Мужчина признался, что потратил деньги по своему усмотрению и не собирался выполнять обещания. Следствие возбудило дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд избрал меру пресечения — домашний арест.

Станислав Маслаков