Обвиняемого в убийстве школьницы в ХМАО в 2011 году задержали в Первоуральске

В Первоуральске (Свердловская область) сотрудники полиции задержали мужчину, обвиняемого в убийстве несовершеннолетней жительницы Нягани (ХМАО-Югра) в 2011 году, сообщили в пресс-службе центрального аппарата СКР.

Тело девочки было обнаружено в апреле 2011 года на дне водосточного коллектора в микрорайоне «Восточный» в Нягани с признаками насильственной смерти. Тогда преступника не нашли, и уголовное дело было приостановлено. В 2022 году следователи СКР возобновили расследование и отобрали биоматериал у более чем двух тысяч мужчин, проживавших в Нягани в день убийства.

В результате следователи установили причастность жителя Нягани 1986 года рождения, который скрылся после отбора биоматериала. Ему заочно предъявили обвинение в убийстве малолетнего, изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера. После чего фигуранта объявили в международный розыск.

При задержании он попытался выдать себя за другого человека, но после дактилоскопии личность фигуранта установили. В ближайшее время его доставят в ХМАО для дальнейших следственных действий.

Полина Бабинцева