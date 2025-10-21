Сезон навигации маломерных судов в Удмуртии закроется 2 ноября

С 2 ноября в Удмуртии закрывается сезон навигации для маломерных судов. Пресс-служба ГУ МЧС по региону предупреждает, что после этой даты выходить на водоемы крайне опасно.

«Мотор может замерзнуть, лодка — застрять во льдах, перевернуться. Спастись из холодной воды очень сложно. Переохлаждение организма может привести к трагическим последствиям»,— отмечает начальник Центра ГИМС МЧС Удмуртии Владислав Пухарев.

Судовладельцам рекомендуется перед зимовкой просушить свои транспортные средства и снять аккумуляторы с электронного оборудования.

Анастасия Лопатина