Вылет самолета из Оренбурга в Сочи задерживается на пять часов
В аэропорту Оренбурга задержан рейс № 432 авиакомпании «Икар». Вылет самолета в Сочи откладывается из-за позднего прибытия воздушного судна из Краснодарского края. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Вылет был запланирован на 15:35 (MSK+2). По предварительным данным, он откладывается на пять часов. Оренбургская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров и предоставлением всех необходимых услуг согласно федеральным авиационным правилам.