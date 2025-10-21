Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Вылет самолета из Оренбурга в Сочи задерживается на пять часов

В аэропорту Оренбурга задержан рейс № 432 авиакомпании «Икар». Вылет самолета в Сочи откладывается из-за позднего прибытия воздушного судна из Краснодарского края. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вылет был запланирован на 15:35 (MSK+2). По предварительным данным, он откладывается на пять часов. Оренбургская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров и предоставлением всех необходимых услуг согласно федеральным авиационным правилам.

Андрей Сазонов