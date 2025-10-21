На Ставрополье зафиксирован масштабный сбой в работе Telegram

Жители Ставрополья столкнулись 21 октября с серьезными проблемами в работе мессенджера Telegram. Пользователи сообщают, что не загружаются видео и изображения, а у многих приложение не открывается вовсе. По данным портала «Сбой.рф», только к 13:30 мск поступило 367 жалоб из России, из которых около 4% пришлись на Ставрополье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сбой продолжается второй день подряд, и многие жалобы указывают, что на мобильном интернете Telegram работает, а на проводном интернете — нет. В числе других регионов с наибольшим числом обращений — Краснодарский край (43%), Ростовская область (23%), Волгоградская область (8%) и Москва (5%).

За последние сутки на работу Telegram пожаловались более 4,4 тысяч пользователей, среди которых преобладают жалобы на невозможность войти в мессенджер, отправить сообщения и загрузить любые медиафайлы. Проблемы фиксируются как при использовании приложения, так и web-версии. География сбоев охватывает несколько городов России, включая Ставрополь, Сочи, Краснодар и Якутск. Официальные представители Telegram комментариев пока не дали. Ранее масштабные сбои связывали с техническими сбоями на серверах Amazon Web Services, однако точная причина нынешнего сбоя пока не установлена.

Станислав Маслаков