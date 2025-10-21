Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров

Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров в октябре, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили условия кредитных продуктов, выбрав наиболее выгодные предложения от крупнейших российских банков по размерам кредитного портфеля на 01.09.2025 года.

В исследовании эксперты портала учитывали ключевые критерии продуктов, в том числе процентные ставки и их диапазон, срок кредитования, максимальную сумму и полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, аналитики принимали во внимание наличие опций для снижения ставки, включая платную, требования к страхованию и льготы для пенсионеров, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 октября 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1359 банкоматов.

