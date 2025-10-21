Игорь Краснов заявил о чрезмерной нагрузке на судей в некоторых регионах

Глава Верховного суда России Игорь Краснов провел совещание с председателями федеральных судов. Об этом сообщили в пресс-службе высшего судебного органа. Среди острых проблем он упомянул служебную нагрузку на судей. По его словам, в некоторых регионах они работают при максимальной загруженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ

«В связи с этим вакантные должности в судах страны будут перераспределены в пределах установленной законом штатной численности»,— пояснил Игорь Краснов на совещании по видеосвязи.

При этом господин Краснов призвал судей не только заниматься административными задачами, но и регулярно участвовать в рассмотрении дел. Он отметил, что Верховный суд будет работать над тем, чтобы устранить региональные различия в судебной практике.