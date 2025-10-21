Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игорь Краснов заявил о чрезмерной нагрузке на судей в некоторых регионах

Глава Верховного суда России Игорь Краснов провел совещание с председателями федеральных судов. Об этом сообщили в пресс-службе высшего судебного органа. Среди острых проблем он упомянул служебную нагрузку на судей. По его словам, в некоторых регионах они работают при максимальной загруженности.

Игорь Краснов

Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ

Игорь Краснов

Фото: пресс-служба президента РФ

«В связи с этим вакантные должности в судах страны будут перераспределены в пределах установленной законом штатной численности»,— пояснил Игорь Краснов на совещании по видеосвязи.

При этом господин Краснов призвал судей не только заниматься административными задачами, но и регулярно участвовать в рассмотрении дел. Он отметил, что Верховный суд будет работать над тем, чтобы устранить региональные различия в судебной практике.

Фотогалерея

Кадры рабочих будней Игоря Краснова

Предыдущая фотография
Cтарший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Игорь Краснов во время интервью, 2016 год

Cтарший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Игорь Краснов во время интервью, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Игорь Краснов на заседании Совета федерации после утверждения на должность генпрокурора, 2020 год

Игорь Краснов на заседании Совета федерации после утверждения на должность генпрокурора, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генпрокурор России Игорь Краснов (слева) и президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии ведомства, 2020 год

Генпрокурор России Игорь Краснов (слева) и президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии ведомства, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета федерации, 2021 год

Генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета федерации, 2021 год

Фото: Совет Федерации РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов на церемонии открытия мультимедийного проекта «300 лет на страже закона: лица, события, документы» в Государственном центральном музее современной истории России, 2021 год

Генпрокурор России Игорь Краснов на церемонии открытия мультимедийного проекта «300 лет на страже закона: лица, события, документы» в Государственном центральном музее современной истории России, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов (справа) и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев во время сессии Петербургского международного экономического форума, 2022 год

Генпрокурор Игорь Краснов (справа) и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев во время сессии Петербургского международного экономического форума, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в Большом Кремлевском дворце, 2022 год

Генпрокурор Игорь Краснов на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в Большом Кремлевском дворце, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов во время визита в Китай, 2023 год

Генпрокурор Игорь Краснов во время визита в Китай, 2023 год

Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокурор Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

Генпрокурор Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов во время визита в КНДР, 2024 год

Генпрокурор Игорь Краснов во время визита в КНДР, 2024 год

Фото: epp.genproc.gov.ru

Генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства, 2025 год

Генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев (слева) и генпрокурор России Игорь Краснов (в центре) на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, 2025 год

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев (слева) и генпрокурор России Игорь Краснов (в центре) на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Игорь Краснов (в центре) на внеочередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) 15 сентября 2025 года

Игорь Краснов (в центре) на внеочередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) 15 сентября 2025 года

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Члены ВККС единогласно решили рекомендовать Игоря Краснова (слева) на пост председателя Верхового Суда России

Члены ВККС единогласно решили рекомендовать Игоря Краснова (слева) на пост председателя Верхового Суда России

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Следующая фотография
1 / 14

Cтарший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Игорь Краснов во время интервью, 2016 год

Фото: Коммерсантъ / Петр Кассин  /  купить фото

Игорь Краснов на заседании Совета федерации после утверждения на должность генпрокурора, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Генпрокурор России Игорь Краснов (слева) и президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии ведомства, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета федерации, 2021 год

Фото: Совет Федерации РФ

Генпрокурор России Игорь Краснов на церемонии открытия мультимедийного проекта «300 лет на страже закона: лица, события, документы» в Государственном центральном музее современной истории России, 2021 год

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов (справа) и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев во время сессии Петербургского международного экономического форума, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в Большом Кремлевском дворце, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов во время визита в Китай, 2023 год

Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации

Генпрокурор Игорь Краснов на Петербургском международном экономическом форуме, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Генпрокурор Игорь Краснов во время визита в КНДР, 2024 год

Фото: epp.genproc.gov.ru

Генпрокурор Игорь Краснов на расширенном заседании коллегии ведомства, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев (слева) и генпрокурор России Игорь Краснов (в центре) на совещании по вопросам социально-экономического развития ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Кремле, 2025 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Игорь Краснов (в центре) на внеочередном заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) 15 сентября 2025 года

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Члены ВККС единогласно решили рекомендовать Игоря Краснова (слева) на пост председателя Верхового Суда России

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Смотреть

Новости компаний Все